Ataques aéreos liderados pela Arábia Saudita atingem a capital do Iêmen A coalizão que combate o avanço de rebeldes xiitas no Iêmen realizou neste domingo uma série de ataques aéreos, atingindo a capital do país, Sanaa. As ofensivas, lideradas pela Arábia Saudita, começaram logo após a meia-noite, segundo autoridades, e tinham como alvo uma base militar nas proximidades de Sanaa, conhecida por ser um local de armazenamento de armas.