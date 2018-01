Ataques aéreos matam ao menos 32 militantes do Estado Islâmico

Ativistas da oposição dizem que ataques aéreos atingiram várias posições do grupo Estado Islâmico em Ragga, no norte da Síria. O Observatório britânico de Direitos Humanos na Síria disse que 15 explosões atingiram o norte e o leste da cidade neste domingo, matando 32 militantes do Estado Islâmico e ferindo mais de 40.

O grupo disse que aviões atingiram posições na orla da cidade, mas não informou qual país foi o autor dos ataques. O observatório, por sua vez, disse acreditar em autoria da coalizão liderada pelos Estados Unidos que está atacando a Síria desde setembro de 2014. Fonte: Associated Press.