Ataques aéreos na Líbia custaram US$ 608 mi aos EUA

WASHINGTON - O custo da invasão aérea na Líbia para o Exército dos Estados Unidos chegou a US$ 608 milhões, informou nesta segunda-feira, 11, um funcionário do Departamento de Defesa. A estimativa cobre o período que vai do início dos ataques aéreos na Líbia em 19 de março até 4 de abril, disse o funcionário, em condição de anonimato.

Inicialmente, as autoridades americanas haviam dito que a operação havia custado US$ 550 milhões até 28 de março. O Pentágono estimou que a campanha aérea vai custar ao país cerca de US$ 40 milhões por mês, mesmo depois de os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) terem tomado a liderança da operação destinada a proteger civis contra as forças de Muamar Kadafi.

Apenas para a força aérea americana, a guerra custa cerca de US$ 4 milhões por dia, segundo informou um alto funcionário civil da Aeronáutica na semana passada. Mas o secretário da Força Aérea Michael Donley disse esperar que esse valor caia na medida em que os aliados europeus realizarem os ataques e os norte-americanos passarem a cumprir a função de apoio. As informações são da Dow Jones.