Ataques ao WTC enterram US$ 200 milhões Quando os terroristas explodiram dois aviões seqüestrados no World Trade Center, destruíram quase totalmente as duas torres gêmeas e deixaram enterrados sob os escombros 200 milhões de dólares em ouro e prata. Na última quarta-feira, o prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, anunciou que a maior parte dos metais preciosos que estavam em caixas de segurança do Banco da Nova Escócia, do Canadá, foi recuperada. "Acho que conseguimos quase tudo. Mas ainda não estou certo de que tenhamos recuperado tudo", declarou Giuliani aos jornalistas. Os metais preciosos, depositados numa caixa desse banco no número 4 do World Trade Center, serão retirados "porque as autoridades necessitam demolir o edifício", disse Pam Agnew, porta-voz do banco. Agnew não quis dar nenhum detalhe sobre a operação, nem quando ou para onde serão levados os metais preciosos.