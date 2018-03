Ataques causaram ?danos consideráveis?, diz Straw Os ataques anglo-americanos de ontem causaram "danos consideráveis", disse hoje o ministro do Exterior da Grã-Bretanha, Jack Straw. Ele disse que estava "se tornando claro que os alvos - e apenas isso - foram muito danificados nas incursões de ontem à noite". O embaixador do Taleban no Paquistão, Abdum Salam Zaeef, disse hoje que vários civis foram mortos em "um grande ataque". Ele não especificou quantos foram mortos durante os ataques. Os ataques foram direcionados às cidades de Cabul, capital do Afeganistão, Kandahar e Jalalabad. Straw disse ter conversado com o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, e assegurou a ele que foram feitos todos os esforços para garantir que os alvos foram bem selecionados. "Conversei com vários colegas (ministros do Exterior) na noite de ontem e todos deram um apoio impressionante para esta ação militar", disse Straw. "Isso, obviamente, inclui a França, Alemanha e a Itália, que estão oferecendo forças para a coalizão." Leia o especial