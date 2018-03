Ataques com aviões não-tripulados matam 13 no Paquistão

Os ataques aconteceram no momento em que paquistaneses comemoram o fim do mês sagrado do Ramadã com o festival de Eid al-Fitr.

Um avião não-tripulado matou cinco pessoas e feriu duas no Waziristão do Norte na manhã de domingo, disse um oficial de inteligência. Segundo ele, o número de mortos foi baseado em conversas interceptadas entre os militantes.

Mais tarde no domingo, um outro ataque matou duas pessoas e feriu outras duas perto do local do ataque anterior, disseram dois oficiais da inteligência.

No sábado, um ataque com avião não-tripulado matou seis pessoas e feriu outras duas. Os mortos eram integrantes do Taliban local e combatentes da província de Punjab, disseram autoridades de segurança e uma fonte tribal.

Ataques aéreos são controversos no Paquistão, onde muitos políticos os condenam como uma violação da soberania.

(Reportagem de Haji Mujtaba)