Ataques com morteiros e bomba no Paquistão Uma bomba caseira explodiu próximo a uma mesquita e um morteiro foi lançado contra um ginásio esportivo na cidade de Quetta, no sudoente do Paquistão, neste domingo. Ninguém se feriu. O morteiro caiu perto de uma quadra de tênis, onde se realizava um encontro esportivo, disse o superintendente de polícia em Quetta, Rehmatullah Niazi. A bomba explodiu no centro da cidade. Até o momento ninguem se resbonsabilizou pelos ataque.