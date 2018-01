Ataques continuam no Ramadã, diz Blair a Musharraf O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, refutou, nesta quinta-feira, o pedido do presidente paquistanês, Pervez Musharraf, de que os bombardeios contra o Afeganistão sejam interrompidos durante o Ramadã, o mês mais sagrado para os muçulmanos, que se inicia na semana que vem. Musharraf visitou brevemente, nesta quinta à tarde, o líder britânico em Londres, depois de uma curta visita pela manhã ao presidente da França, Jacques Chirac, em Paris. Ele está a caminho dos Estados Unidos, onde se reunirá com o presidente George W. Bush. "É de esperar que a operação militar termine o mais rápido possível, antes do mês do Ramadã", declarou Musharraf aos repórteres, ao lado de Blair e diante da sede do governo britânico, em Londres. O presidente paquistanês é um aliado-chave dos EUA e da Grã-Bretanha na luta contra a milícia Taleban, que antes dos atentados de 11 de setembro era fortemente apoiada pelo Paquistão. "Acho que todo mundo compreende que a campanha tem de continuar, até que seus objetivos tenham sido alcançados", disse Blair, ressalvando, porém, que a coalizão antiterrorismo - na qual a Grã-Bretanha é a principal aliada dos EUA - deve levar em consideração os sentimentos dos muçulmanos sobre o Ramadã. Pela manhã, em Paris, Musharraf afirmou que os bombardeios durante o Ramadã poderia causar a perda de apoio no mundo islâmico. Leia o especial