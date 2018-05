Ataques contra igrejas cristãs matam seis na Nigéria Militantes supostamente islâmicos atacaram três igrejas no norte da Nigéria na noite de Natal, deixando seis pessoas mortas e uma das igrejas queimada, disseram fontes do exército. "Durante um ataque a uma igreja Batista na região de Alamderi, cinco fiéis, incluindo o pastor da igreja, foram mortos por atiradores supostamente militantes do Bako Haram", disse uma autoridade da cidade de Maiduguri.