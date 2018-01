Ataques contra polícia iraquiana deixam cinco feridos Pelo menos quatro policiais iraquianos ficaram feridos na manhã desta quinta-feira em um ataque promovido por supostos rebeldes contra uma delegacia situada na zona oeste de Mossul, no norte do Iraque, informaram testemunhas e autoridades locais. Em outro incidente na cidade, uma patrulha foi atacada por homens armados que abriram fogo a partir de um carro em movimento. Um policial ficou ferido e os agressores conseguiram escapar, lamentou o tenente Zuheir Mohammed. A delegacia de Sheik Fatihi foi atacada com uma granada de fabricação caseira. Em seguida, um grupo de insurgentes abriu fogo a partir de um automóvel em movimento, disse Mahir Salam, funcionário do Hospital Al-Jumhuri, onde os policiais feridos, entre os quais figura um oficial, estão internados. Apesar da contínua violência contra os soldados americanos de ocupação, os rebeldes iraquianos vêm intensificando suas ações contra as forças de segurança locais por sua colaboração com os Estados Unidos. No último dia 25, homens armados assassinaram um comandante da polícia de Mossul. Em Ramadi, 110 quilômetros a oeste de Bagdá, cerca de mil pessoas reuniram-se para protestar contra os atentados praticamente simultâneos da última terça-feira contra mesquitas freqüentadas por muçulmanos xiitas, que deixaram pelo menos 181 mortos. Religiosos sunitas, diversas autoridades locais e políticos da região condenaram os atentados e fizeram um apelo em favor da unidade nacional. Até o momento, nenhum grupo assumiu a autoria dos atentados de terça-feira. Os ataques - promovidos na mais importante data do calendário religioso xiita - ameaçam gerar confrontos entre xiitas e sunitas devido à tensão entre os seguidores das duas vertentes do Islã.