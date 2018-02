Ataques contra polícia iraquiana deixam quatro mortos Dois ataques contra a polícia iraquiana no sul de Bagdá deixaram hoje quatro mortos, no mais recente surto de violência direcionado contra autoridades ligadas às forças norte-americanas de ocupação no país. De acordo com o policial Ala´a Hussein, um homem atirou contra o veículo do coronel Wisam Hussein, chefe da polícia de Mahmoudiya, matando o oficial e seu motorista quando eles voltavam da capital. Em outro ataque, seis agressores não-identificados atacaram uma patrulha policial composta por quatro oficiais, deixando um morto e três feridos. Um senhor de 60 anos, à paisana, também foi morto, disse o policial Khaldoon al-Gurairi. Para os rebeldes, a polícia iraquiana colabora com a coalizão liderada pelos Estados Unidos. Desde a queda de Saddam Hussein no ano passado, mais de 350 policiais foram mortos por tiros e ataques suicidas. Uma explosão perto de um comboio militar americano numa cidade ao nordeste de Bagdá feriu um civil, disseram oficiais iraquianos. O local foi isolado depois do ataque. Ainda não está claro se algum americano foi atingido na explosão.