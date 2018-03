Ataques coordenados matam 5 e ferem 21 Três ataques suicidas coordenados provocaram ontem a morte de cinco pessoas, deixando outras 21 feridas, numa área de edifícios governamentais no centro da capital, Cabul. Testemunhas disseram que os suicidas se disfarçaram de policiais e detonaram os explosivos no momento em que os funcionários do Ministério da Informação e Cultura entravam no edifício para iniciar o expediente.