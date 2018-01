Ataques da insurgência deixam 9 mortos no Iraque Pelo menos seis civis morreram na noite de sexta-feira em ataques da insurgência iraquiana contra duas lojas no oeste de Bagdá, e três militares foram mortos na manhã deste sábado num atentado em Tikrit. Os alvos dos ataques de ontem foram dois restaurantes no bairro de Yarmuk, zona oeste de Bagdá, informaram fontes policiais. Três oficiais do Exército morreram neste sábado e outro ficou ferido após um atentado suicida em Tikrit, 180 quilômetros ao norte de Bagdá, segundo fontes do escritório de cooperação conjunta iraquiano-americana. Além disso, seis cadáveres com marcas de balas foram encontrados pela polícia iraquiana em Bagdá. O comandante de Polícia, Saad Abdel Rahman, declarou que cinco deles tinham sinais de tortura e foram encontrados no bairro de Hur Ragab, no sul da capital. O sexto corpo, com marcas de vários tiros, foi localizado dentro de um carro perto da ponte de Rasafa, no norte da cidade, acrescentou a fonte.