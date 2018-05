Ataques da Otan deixam 11 civis mortos na Líbia, diz agência

ARGEL - A agência estatal da Líbia informou nesta quinta-feira, 20, que 11 civis morreram e outros 18 ficaram feridos em ataques aéreos de aviões de combate da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) contra duas cidades situadas ao sul de Trípoli.

A agência Jana, que cita fontes militares, assinalou que sete desses civis morreram e 18 ficaram feridos em bombardeios noturnos da Otan na região de Jelat El Fordjan. Os ataques também destruíram várias casas e outras construções. Os outros quatro civis morreram na região de Bir El Ghanem, onde também houve danos materiais.

Na quarta-feira, a imprensa oficial líbia acusou as forças aéreas da Otan de destruírem as estruturas de comunicação e de transmissão de áudio e vídeo em várias cidades do país. A televisão estatal divulgou imagens que representariam os danos causados em uma destas estruturas em Sirte, a cidade natal de Muamar Kadafi.

Nos últimos dias, a Otan intensificou seus ataques em várias zonas da Líbia, especialmente na região de Trípoli, em Sirte e em Aziziya, contra depósitos de munição, estruturas da defesa antiaérea e postos de comando militares.

O porta-voz do Conselho Nacional de Transição líbio (CNT), órgão político dos rebeldes, Abdelhafidh Ghoga, avaliou na quarta, em entrevista coletiva em Benghazi, que o papel da Otan nas operações de proteção da população civil na Líbia melhorou depois de ter sido "bem mais débil e pouco eficaz" nos últimos dias.