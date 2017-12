Ataques de 11/9 confundiram defesa área dos EUA A defesa aérea dos EUA foi tomada de surpresa e, desconcertada, não teve como reagir de modo eficiente durante os atentados de 11 de setembro de 2001, conclui um relatório da comissão bipartidária que investiga os ataques. Num primeiro momento, as autoridades da Administração de Aviação Federal (FAA) e do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (Norad) acreditaram que estavam diante de um seqüestro clássico de aviões, sem considerar que os jatos pudessem ser usados como armas. Segundo o documento, aviões de combate da Força Aérea já haviam decolado, com ordem da Casa Branca para abater jatos comerciais seqüestrados, sete minutos depois de o primeiro Boeing ser lançado contra uma das torres do World Trade Center. No entanto, os caças foram despachados para sobrevoar o Oceano Atlântico, de onde deveriam proteger o espaço aéreo da capital americana. Não conseguiram impedir que um avião da American Airlines se precipitasse sobre a sede do Pentágono, em Washington. Esse jato só foi detectado pelos radares da FAA cinco minutos antes da queda. Os caças da Força Aérea que sobrevoavam erraticamente o território americano só receberam a ordem para abater os aviões seqüestrados depois que último deles caiu, na Pensilvânia. "O que ocorreu foi uma apressada tentativa de se criar uma defesa improvisada", diz o relatório. "A FAA e o Norad se depararam com um desafio sem precedentes, para o qual nunca se prepararam."