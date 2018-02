Ataques de drones dos EUA deixam 10 mortos no Paquistão Mísseis disparados por drones dos EUA atingiram pontos de encontro de militantes do Taleban em uma região tribal paquistanesa nesta terça-feira. O ato deixou pelo menos dez pessoas mortas, de acordo com autoridades. Os disparos aconteceram em poucas horas na região tribal Waziristão do Norte, próxima à fronteira afegã.