Ataques de Israel deixam 17 palestinos feridos Forças israelenses destruíram na manhã de hoje seis casas num campo de refugiados palestinos na Faixa de Gaza, nas proximidades da fronteira com o Egito, e 17 palestinos ficaram feridos em dois tiroteios com tropas de Israel. Na cidade de Ramallah, Cisjordânia, ocorreu uma explosão no prédio onde vive Qais Abdel Karim, um líder da Frente Democrática para a Libertação da Palestina, uma facção radical da OLP. Vizinhos de Abdel Karim negaram afirmações iniciais de autoridades palestinas de que ele havia sido alvo de um ataque israelense. O ministro da Defesa de Israel, Binyamin Ben-Eliezer, disse, por seu lado, que não irá ordenar em nenhuma circunstância o assassinato seletivo do líder palestino Yasser Arafat. "Não permitirei um ataque contra Arafat, não porque ele não está envolvido em terrorismo, mas porque não estou convencido de que isto resolveria o problema", explicou ele ao jornal Maariv. Entretanto, Ben-Eliezer defendeu o assassinato seletivo de um alto oficial da OLP, Mustafa Zibri, no começo da semana, afirmando que Israel tinha informações de inteligência dando conta de que o grupo dele, a Frente Popular para a Libertação da Palestina, planejava promover um ataque contra uma escola israelense em Jerusalém no domingo, no início do ano letivo.