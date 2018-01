Ataques de Israel prosseguem; dezenas de civis são mortos Dezenas de civis libaneses da localidade de Srifa, situada a 30 quilômetros a noroeste de Tiro, foram mortos no início da manhã desta quarta-feira (horário local), vítimas de ataques aéreos e navais de Israel, informam fontes locais. Na noite de terça para quarta-feira, oitavo dia de ofensivas contra o Líbano, a aviação de Israel prosseguiu bombardeando Beirute, centrando os ataques na periferia sul, bastião xiita do Hezbollah. Na medida em que o dia amanhecia, a intensidade dos bombardeios aumentou. O "perímetro de segurança" do Hezbollah, na periferia sul de Beirute, foi castigado por três ataques da aviação israelense realizados durante a noite. O local, agora, está reduzido a ruínas. Outros três ataques noturnos atingiram o subúrbio leste da cidade. Desde segunda-feira, pelo menos onze incursões aéreas israelenses foram realizadas em diferentes regiões do Líbano, tendo como alvo caminhões transportando mercadorias. No sul do Líbano, uma ponte foi parcialmente destruída. No total, 37 pessoas foram mortas, incluindo 11 soldados libaneses, e 88 ficaram feridas. Em uma semana de bombardeios, 254 pessoas foram mortas no Líbano. Esses números não incluem os civis mortos no início desta manhã em Srifa.