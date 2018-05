Ataques de Kadafi podem ser crimes de guerra, diz ONU

GENEBRA - A alta comissária da Organização das Nações Unidas (ONU) para os Direitos Humanos, Navi Pillay, advertiu nesta quarta-feira, 20, o presidente da Líbia, Muamar Kadafi, de que os ataques contra a população poderão ser considerados crimes de guerra.

De acordo com Navi, as forças de Kadafi podem ter cometido crimes de guerra ao usar armamento pesado contra civis na cidade de Misrata, controlada pelos rebeldes, mas cercada pelas tropas do ditador.

A comissária da ONU citou relatos de que postos médicos em Misrata foram diretamente atingidos por morteiros e disparos de atiradores de elite e também de que bombas de cacho explodiram a poucas centenas de metros do principal hospital da cidade.

As bombas de cacho se fragmentam no ar, lançando várias bombas menores em uma grande área. Muitas vezes crianças acabam pegando essas bombas, que explodem e causam diversas mortes de civis. O governo da Líbia, porém, nega ter usado bombas de cacho em Misurata.

"Pela lei internacional, o ataque deliberado a instalações médicas é um crime de guerra", afirmou Navi em comunicado. Ela ainda lembrou que atacar deliberadamente civis ou não se prevenir para evitar esses ataques pode significar "violações sérias da lei de direitos humanos internacional ou da lei humanitária internacional".

A funcionária da ONU disse que era inevitável que armas como as bombas de cacho, os múltiplos foguetes lançados e outras armas pesadas matem civis, se usadas em áreas urbanas. Ela notou que as ações das forças do governo serão investigadas pelo Tribunal Penal Internacional (TPI).

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) afirmou que pelo menos 20 crianças morreram por causa da violência em Misrata. É difícil obter números precisos de pessoas mortas, pela dificuldade de acesso à cidade. Segundo Navi, entre os mortos há mulheres e crianças.

