Ataques de rebeldes na Rússia deixaram 92 mortos Noventa e duas pessoas foram mortas e 125, feridas nos ataques rebeldes contra forças de segurança na república sulista russa de Ingushétia na noite de segunda-feira, informou hoje uma autoridade regional. Dos mortos, 77 eram membros de agências de segurança, acrescentou a autoridade, Magomed Ziyaudinnov. Segundo o Ministério do Interior da Ingushétia, cerca de 1.000 militantes participaram nos ataques. O escritório regional do Serviço de Segurança Federal da Rússia recebeu informações sobre a movimentação de grupos armados em carros cerca de 30 minutos antes do início da violência na região, que faz fronteira com a república separatista da Chechênia, divulgou a agência de notícias ITAR-Tass. "Mas não esperávamos ataques simultâneos em 15 lugares", acrescentou o vice-diretor do escritório regional do serviço, Andrei Konin. Muitos dos militares foram mortos enquanto tentavam chegar a seus postos depois de um alerta - alguns em emboscadas e outros após serem parados pelos rebeldes em bloqueios de estrada. Os rebeldes usavam uniformes parecidos com os das forças de segurança da república.