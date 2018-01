Ataques deixam 10 mortos hoje na Caxemira Pelo menos 10 pessoas morreram e 47 ficaram feridas hoje quando supostos rebeldes islâmicos atacaram dois templos hindus na Caxemira indiana, informou a polícia. Os rebeldes advertiram ao novo governo do Estado que a histórica revolta contra a Índia não acabou. Quatro horas após o primeiro templo ter sido atacado no complexo religioso de Raghunath, de 150 anos, novo tiroteio começou em outro templo, o de Shiv, a 200 metros de distância, no centro de Jammu, capital de inverno do Estado indiano de Jammu-Caxemira. Cinco civis, um agente de segurança e um rebelde foram mortos no primeiro ataque às 7 horas locais (11h30 de Brasília) e outro agente foi morto no segundo. Não estava claro se o tiroteio no segundo templo foi iniciado pelos rebeldes envolvidos no primeiro ataque. O inspetor-geral da polícia paramilitar, A.K. Sarin, disse que os extremistas islâmicos primeiro detonaram uma bomba no mercado de Jammu. Então, aproveitaram a confusão provocada para entrar no templo de Raghunath, construído em 1860 em honra ao deus hindu Rama. Sarin disse que a escuridão dentro do templo e a grande quantidade de fiéis tomados como reféns dificultaram a operação. Dezenas de policiais e soldados com coletes à prova de balas e armas automáticas invadiram o templo de Raghunath depois de retirar os civis das proximidades. A polícia também pediu aos câmeras das tevês que desligassem as luzes, pois poderiam tornar-se alvos fáceis. Cerca de 61 mil pessoas foram mortas na Caxemira desde o início da atual rebelião islâmica em 1989. Mais de 40 pessoas morreram em diversos ataques entre sexta-feira e hoje, incluindo as vítimas nos templos e as 12 pessoas mortas na explosão de uma mina terrestre, que os rebeldes disseram ser uma mensagem ao novo líder do Estado, que prometeu trazer paz à disputada região. A Índia, de maioria hindu, e o Paquistão, de maioria muçulmana, já travaram duas de suas três guerras pela Caxemira, de maioria muçulmana, dividida entre os dois países após sua independência da Grã-Bretanha em 1947.