Ataques deixam 13 mortos no Paquistão Um suposto ataque norte-americano de mísseis matou pelo menos cinco pessoas neste domingo em uma região tribal onde acredita-se estejam escondidos os principais comandantes do grupo Taleban no Paquistão, disseram oficiais da inteligência. O ataque aconteceu no momento em que a violência aumenta com rapidez na região noroeste do Paquistão, perto da fronteira afegã. Hoje, um ataque a bomba em um mercado também matou outras oito pessoas.