Ataques deixam 19 mortos no Iraque Um carro-bomba explodiu em frente a uma delegacia de polícia em Mosul, no norte do Iraque, neste domingo, matando pelo menos cinco pessoas e deixando mais de 50 feridos. Na noite de sábado para domingo, vários confrontos entre tropas dos EUA e rebeldes deixaram 12 iraquianos mortos e feriram 39 na cidade de Faluja. Em Bagdá, guerrilheiros mataram dois civis e feriram outros dois. Um motorista da agência britânica BBC também ficou ferido. Reféns - Sete motoristas de caminhão que estavam em poder de rebeldes iraquianos foram soltos hoje. Eles foram levados para a embaixada do Egito, em Bagdá. Prisão - Neste domingo, as autoridades norte-americanas liberaram 128 prisioneiros do presídio de Abu Ghraib, elevando o número de detentos liberados, desde janeiro, para sete mil.