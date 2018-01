Ataques deixam 2 mortos e 3 feridos na Tailândia Duas pessoas morreram na noite de domingo, 4, e três ficaram feridas em dois ataques de supostos separatistas muçulmanos no sul da Tailândia, informaram fontes policiais. Maroyalee Yaring morreu e sua mulher ficou gravemente ferida logo no início da manhã, quando iam de moto ao seu trabalho, numa plantação da província de Yala, e foram atingidos por desconhecidos. A informação é do jornal The Nation. Pouco depois, outro casal foi ferido no mesmo local, também quando ia para o trabalho numa plantação. A segunda vítima mortal, na província vizinha de Pattani, foi uma pessoa de 70 anos de idade, também baleada por indivíduos que fugiram, de acordo com fontes policiais citadas pelo Bangcoc Post. Pelo menos 2.000 pessoas morreram na violência que atinge o sul da Tailândia desde que o movimento separatista muçulmano retomou a luta armada em janeiro de 2004, após uma década de pouca atividade guerrilheira.