Ataques deixam 20 policiais mortos no Iraque Pelo menos vinte policiais iraquianos morreram, na madrugada deste domingo, em dois ataques suicidas com carros-bomba nas proximidades das cidades de Ramadi e Samarra. No atentado de Ramadi, morreram dezesseis pessoas e cerca de outras cinqüenta ficaram feridas em uma explosão que atingiu um posto de treinamento de policiais localizado a 230 quilômetros a oeste da capital iraquiana, Bagdá. Já em Samarra, cidade que fica a cerca de cem quilômetros de Bagdá, um suicida explodiu o veículo onde viajava em frente a um posto de controle, matando quatro integrantes das forças de segurança iraquianas e ferindo outros seis.