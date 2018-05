Ataques deixam 7 mortos e 19 feridos Uma onda de atentados suicidas e com carros-bomba, aliada a um ataque a um centro militar, deixaram 7 mortos e 19 feridos (dos quais 16 eram militares) na cidade de Ramadi, a cerca de 100 km de Bagdá. No total, quatro veículos foram utilizados na série de atentados - um deles antes que um quartel fosse invadido por homens armados. Seis deles tomaram o controle do edifício, mas foram mortos pelas forças de segurança. No sábado, outro atentado suicida havia deixado 53 mortos na Província de Basra.