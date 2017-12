Ataques deixam 9 mortos no Iraque Ataques direcionados aos escritórios de dois partidos políticos, um posto policial e um prédio do governo em Baqouba mataram nove pessoas hoje no Iraque. Dos mortos, seis eram rebeldes iraquianos, afirmaram oficiais. Diversos ataques ocorreram pelo país, a maioria contra forças de segurança do governo iraquiano. De acordo com testemunhas, um taxi repleto de armas e munição explodiu numa rua perto da sede de um partido político. No bairro curdo de Irbil, a explosão de um carro-bomba feriu o pró-americano ministro da Cultura do Iraque e outras 15 pessoas, quatro delas crianças. Os ataques em Baqouba, cidade a nordeste de Bagdá, ocorreram apenas dois dias depois que tanques e aviões americanos repeliram a ação de rebeldes contra postos policiais e escritórios do governo. Segundo informações de um hospital, três membros do Conselho Supremo da Revolução Islâmica no Iraque morreram e outros dois ficaram feridos. Homens armados atiraram contra os escritórios do partido do Primeiro-Ministro iraquiano, Iyad Allawi, o Acordo Nacional do Iraque. Antes de fugir, os rebeldes ainda detonaram uma bomba, afirmaram testemunhas. Apesar das chamas e da fumaça saindo do prédio, ninguém ficou ferido. Ambos os partidos desempenham um importante papel no governo iraquiano, que deverá assumir a soberania do país na próxima quarta-feira.