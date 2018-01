Ataques deixam mais de 20 mortos no Iraque Atiradores abriram fogo contra trabalhadores de uma instalação militar norte-americana em Tikrit e mataram 17 iraquianos neste domingo. Segundo o capitão Bill Coppernoll, porta-voz da 1º Divisão de Infantaria, rebeldes dispararam contra ônibus que transportava os trabalhadores. Outros treze iraquianos ficaram feridos. En Beiji, a 120 quilômetros Tikrit, um suicida explodiu um carro-bomba em frente à Guarda Nacional matando três soldados e ferindo 18 pessoas. Em Samarra, milicianos dispararam contra uma patrulha e mataram um soldado iraquiano e feriram quatro. Ainda neste domingo, dois soldados americanos morreram e outros quatro ficaram feridos em um ataque de insurgentes na cidade de Mossul, 400 quilômetros ao norte de Bagdá. A série de ataques se soma aos do sábado, em que pelo menos 16 pessoas morreram. Neste final de semana, mais de 60 pessoas morreram em ataques que aparentemente visam desestabilizar o país no mês que antecede as eleições, marcada para final de janeiro de 2005.