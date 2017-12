Ataques deixam mais de 46 mortos na Rússia Militantes fortemente armados atacaram quartéis policiais, postos da guarda fronteiriça e o escritório do Ministério do Interior em Ingushetia - região russa que faz divisa com a Chechênia -, pouco antes da meia-noite (hora local) desta segunda-feira. Segundo a agência de notícias Interfax, mais de 46 pessoas morreram nos combates, entre elas 18 policiais e 28 civis. Um funcionário do Ministério do Interior de Ingushetia informou que os atacantes ainda não foram identificados, mas que alguns deles bradavam ?Alaju Akbar? (?Deus é Grande?), grito de guerra dos separatistas chechenos, cada vez mais influenciados pelo islamismo radical. A polícia local estima que mais de 100 militantes armados com granadas participaram dos ataques. Milhares de soldados russos foram deslocados em caminhões blindados do exército para a área, enquanto bombeiros combatiam incêndios no Ministério do Interior. A população, com medo, refugiou-se em casa.