Ataques deixam mais de 70 mortos no Iraque A explosão de um carro-bomba e uma série de choques ocorridos em diversas partes do Iraque deixaram um saldo de mais de 70 mortos e mais de 140 feridos nesta terça-feira. Em Bagdá, pelo menos 47 pessoas morreram e 114 ficaram feridas na explosão de um carro-bomba próximo a um posto policial onde iraquianos buscavam emprego. A explosão abriu uma cratera de três metros no chão de uma das principais ruas da capital iraquiana. Em Baquba, atiradores abriram fogo contra duas vans que transportavam policiais para o trabalho, deixando 11 policiais e um civil mortos. Enquanto isso, pelo menos três soldados americanos morreram e oito ficaram feridos em choques ocorridos em diversas partes do Iraque ao longo das últimas 24 horas, informou o Exército dos Estados Unidos. Em Ramadi, pelo menos dez pessoas morreram e outras 22 ficaram feridas em combates entre rebeldes e soldados dos EUA. O combate ainda continua nas ruas da cidade, um reduto de ex-partidários de Saddam Hussein.