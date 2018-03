Ataques deixam pelo menos 7 mortos no Iraque

Um suicida que dirigia um carro repleto de explosivos atacou forças de segurança da região autônoma iraquiana do Curdistão, conhecidos como peshmerga, perto da cidade de Kirkuk, matando um agente de segurança e ferindo 12.

Outro carro, também dirigido por um suicida, explodiu no escritório do partido do presidente iraquiano Jalal Talabani em Kirkuk, matando uma pessoa e ferindo 38.

Na cidade de Tuz Khurmatu, província de Salaheddin, um terceiro suicida com carro-bomba atacou um posto de verificação peshmerga, matando um policial e ferindo outro.

As províncias de Kirkuk e Tuz Khurmatu são parte do território iraquiano que os curdos querem incorporar a sua região autônoma, apesar das fortes objeções do governo federal. Diplomatas e autoridades dizem que a disputa é uma grande ameaça à estabilidade iraquiana no longo prazo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Também nesta quarta-feira, homens armados abriram fogo contra um posto de verificação policial em Faluja, a oeste de Bagdá, matando três policiais e ferindo dois. Um dos atiradores foi morto.

A violência no Iraque recuou em relação ao ápice dos conflitos sectários, em 2006 e 2007, mas os ataques continuam comuns e mataram mais de 200 pessoas em cada um dos primeiros quatro meses deste ano.

Somente em maio, 78 pessoas já foram mortas no país, quase todas integrantes de forças de segurança, segundo levantamento da agência France Presse, baseado em dados das forças de segurança e fontes médicas. As informações são da Dow Jones.