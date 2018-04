Ataques deixam pelo menos 8 afegãos mortos Explosões ocorridas no sul do Afeganistão mataram oito pessoas ontem, incluindo dois membros da coalizão que atua no país, quatro agentes de inteligência e dois policiais, segundo informaram autoridades locais. Os ataques ocorreram em Kandahar e Zabul. Grupos rebeldes ligados ao Taleban com frequência atacam forças de segurança e oficiais afegãos numa tentativa de desestabilizar o governo.