Ataques deixam um soldado dos EUA morto e dez feridos no Iraque Um soldado norte-americano morreu baleado durante um tiroteio na noite desta quinta-feira, em Bagdá, no Iraque, informou um porta-voz do Exército dos Estados Unidos. Em outro ataque, na cidade de Balad, 90 km ao norte de Bagdá, dez soldados ficaram feridos em um ataque a uma base norte-americana. Nenhum dos agressores foi preso. Não foi divulgado a estado de saúde dos feridos.