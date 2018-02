Ataques do exército matam 25 na Síria neste domingo Tropas do governo da Síria bombardearam áreas dominadas por rebeldes em várias partes do país, deixando pelo menos 25 mortos neste domingo, segundo informações de um grupo de monitoração. Civis estariam fugindo para abrigos antibombas para se protegerem. Uma menina estava entre os quatro mortos em um ataque à cidade de Rastan, na província de Homs, informou o Observatório Sírio para Direitos Humanos.