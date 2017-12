Ataques do Hezbollah deixam pelo menos nove mortos Dez pessoas morreram e outras nove ficaram feridas, quatro delas em estado grave, em um ataque da milícia xiita libanesa Hezbollah contra uma localidade do norte de Israel. A rede de notícias CNN, contudo, confirma a morte de nove pessoas. O Canal 10 da televisão israelense informou que o ataque ocorreu na localidade de Kfar Giladi e que ambulâncias da Estrela de Davi Vermelha (equivalente à Cruz Vermelha) foram enviadas ao local do incidente, após várias séries de foguetes. Outro dos pontos atacado pelo Hezbollah foi a localidade de Kiryat Shmona, onde pelo menos doze pessoas ficaram feridas gravemente, segundo fontes médicas. Outros foguetes também caíram em Akko, Ma´alot, Safed e outras comunidades situadas nas Colinas de Golã. Testemunhas descreveram as últimas séries de foguetes no norte de Israel como "enormes" e afirmaram que os ataques duraram mais de 15 minutos. O comandante da Polícia israelense Asaf Zohar assegurou ao canal de televisão que a situação dos quatro feridos em Kfar Giladi era de extrema gravidade e que foram levados para o hospital Rambam da cidade litorânea de Haifa. Resistência ao exército israelense A Resistência Islâmica, braço armado do Hezbollah, assegurou hoje que repeliu duas tentativas de incursão do Exército israelense através da passagem de Bayada, na fronteira com o Líbano, e causou várias vítimas. Além disso, o grupo anunciou que tinha destruído um tanque Merkeva na localidade vizinha de Taibe, onde há vários dias ocorrem duros confrontos entre as tropas israelenses e os milicianos de Hezbollah. A Resistência detalha que o carro de combate atacado em Taibe foi incendiado, que seus ocupantes não puderam sair dele e que o Exército israelense tentou recuperá-lo e levá-lo a seu território sem sucesso. "Em resposta à agressão dos sionistas, nossos guerreiros dispararam foguetes contra 12 assentamentos no norte de Israel", explicou a Resistência em comunicado divulgado pela televisão "Al-Manar". A cadeia, que citou veículos israelenses, disse que o novo ataque com foguetes Katyusha deixou dez mortos no norte de Israel.