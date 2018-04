Ataques do Taleban deixam 11 mortos Dois ataques de insurgentes taleban deixaram ontem pelo menos 11 mortos do distrito de Shah Joy, Província de Zabul, sul do Afeganistão. No primeiro ataque, militantes do grupo islâmico emboscaram um veículo policial e mataram sete agentes. Horas depois, o chefe do distrito e três seguranças foram mortos a tiros por insurgentes num mercado. Mais de 5 mil pessoas já foram mortas no país desde janeiro.