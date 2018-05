Ataques dos EUA deixam 15 mortos no Paquistão

A maioria dos mais de cem ataques com mísseis no ano no Paquistão ocorreu no Waziristão do Norte, uma zona tribal controlada pelo Taleban e pela Al-Qaeda. Existe a suspeita de que as autoridades paquistanesas tenham autorizado alguns desses ataques, ainda que o governo local proteste contra alguns deles. Já analistas consideram que a informação para várias dessas ações foi fornecida por agentes de inteligência do Paquistão.

Os mísseis, disparados por aviões não tripulados, atingiram casas nas aldeias de Speen Drang e Shandana, disseram as autoridades. Não se sabe o número exato de mortos em cada aldeia, apenas o número total. Vários líderes rebeldes já foram mortos pelos ataques com mísseis, mas esse recurso causa também protestos nacionalistas no Paquistão. As informações são da Associated Press.