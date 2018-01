Ataques dos EUA matam 11 no Afeganistão A Agência Islâmica de Notícias (AIP) informou na madrugada desta sexta-feira que os ataques da Força Aérea norte-americana a Kandahar, cidade no sudeste do Afeganistão que ainda é controlada pelo Taleban, nesta madrugada deixaram onze civis mortos e destruíram um edifício governamental, pertencente ao Ministério das Relações Exteriores. Mais de 25 pessoas ficaram feridas nos bombardeios. Os aviões norte-americanos bombardearam, durante parte da madrugada e começo da manhã, os distritos orientais da cidade e destruíram, além do prédio do Ministério, também uma mesquita. De outro lado, quatro bombas lançadas por um avião norte-americano durante uma operação no Afeganistão caíram em uma zona tribal no território paquistanês, sem causar estragos ou vítimas. As bombas caíram em uma zona inabitada da região semi-autônoma de Jurram, na província da Fronteira Noroeste (NWFP). Segundo informações do governo paquistanês, duas das bombas estouraram perto de um posto de vigilância de fronteira.