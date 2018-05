Ataques dos EUA matam 13 militantes da Al-Qaeda no Iêmen

SANAA - Pelo menos 13 supostos militantes da organização terrorista Al-Qaeda morreram na madrugada desta terça-feira, 31, em três bombardeios de aviões não tripulados americanos no sul do Iêmen, informou uma fonte dos serviços de segurança. Entre os mortos há dois supostos líderes da Al-Qaeda na Península Arábica, que tem no território iemenita sua base de operações.

A fonte explicou que as autoridades estão checando as informações que apontam que um dos dirigentes é Nasir al-Wuhayshi, responsável pelo braço iemenita da organização.

O primeiro bombardeio teve como alvo uma reunião de "emires" do grupo na zona de Lauder, uma área montanhosa de difícil acesso situada na província de Abian, enquanto o segundo e o terceiro acertaram os veículos nos quais supostos terroristas tentavam escapar.

Segundo vários residentes da região, os militantes da Al-Qaeda cercaram na manhã desta terça-feira o local do ataque para recolher os corpos de alguns falecidos.

Lauder fica 60 quilômetros ao norte de Zinyibar, capital da província, onde ocorrem enfrentamentos diários entre o Exército e militantes da Al Qaeda, que em maio passado tomaram o controle da cidade até que em setembro as autoridades anunciaram sua retomada.

O último bombardeio americano no país árabe causou a morte do clérigo radical e dirigente da Al-Qaeda Anwar al-Awlaki em 30 de setembro passado.