Ataques e tiroteios deixam oito mortos no Iraque Pelo menos oito iraquianos morreram nesta segunda, dia 1º, e doze ficaram feridos em tiroteios e atentados em diferentes partes do país, indicaram fontes dos corpos de segurança. Segundo a Polícia, em Ramadi, a oeste de Bagdá, dois agentes morreram em um tiroteio entre insurgentes e forças americanas e iraquianas. Em diferentes partes da província de Al Anbar, quatro pessoas morreram ao serem atingidas por disparos de franco-atiradores americanos, segundo fontes do hospital público de Ramadi, que não informaram se as vítimas eram civis ou insurgentes armados. Carro-bomba Em Iskandaria, ao sul de Bagdá, um carro-bomba conduzido por um suicida explodiu antes de chegar a um posto de controle da Polícia, matando um civil e ferindo outros dois, informou o capitão Wisam Saad. O oficial acrescentou que um grupo de pistoleiros assassinou um civil no bairro de Al Dora, no centro de Bagdá. Além disso, dois agentes ficaram feridos na explosão de uma bomba quando sua patrulha passava pela região de Al Mansur, no oeste da capital. Em Samarra, ao norte de Bagdá, oito policiais ficaram feridos na explosão de uma bomba perto de uma patrulha no bairro de Al Jadra, no centro da cidade. Em um bairro de Bagdá, uma bomba explodiu junto a uma patrulha americana em um bairro de Bagdá, segundo fontes do Ministério do Interior, que não deram mais detalhes sobre o incidente.