Ataques em Bagdá deixam três mortos e 11 feridos Pelo menos três civis iraquianos morreram neste sábado e outros 11 foram feridos numa série de ataques em diferentes bairros do leste da capital, informaram fontes policiais. Segundo as fontes, desconhecidos atiraram com armas automáticas em dois funcionários do "Al-Sabah" ("A Manhã"), o jornal oficial do Governo de Bagdá, matando os dois. O ataque aconteceu no leste de Bagdá, quando os insurgentes atiraram no carro usado pelas duas vítimas. Vários ataques a policiais e militares americanos e iraquianos no leste de Bagdá deixaram um morto e pelo menos 11 feridos. Uma fonte do Ministério do Interior, que pediu para não ser identificada, explicou a Efe que um carro-bomba explodiu, atingindo uma patrulha americana esta manhã, no distrito de Deyuna, causando a morte de uma pessoa e ferindo três. A explosão incendiou um blindado americano Humvee, acrescentou a fonte. O comando militar do Exército dos EUA, até o momento, não deu nenhuma informação sobre o incidente. A fonte explicou que a explosão de outras quatro bombas causou ferimentos em dois soldados iraquianos e dois policiais, além de quatro civis.