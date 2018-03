Ataques iraquianos matam dois soldados dos EUA Pelo menos dois soldado norte-americanos morreram na manhã desta quarta-feira em dois ataques distintos contra comboios dos EUA no Iraque. Segundo o general Ricardo Sanchez, uma bomba explodiu quando um comboio viajava perto da cidade de Mossul, no norte do Iraque. Um soldado morreu e outro seis ficaram feridos. Sanchez não soube precisar se o comboio foi atacado ou a explosão foi ocasionada após um dos carros passar sobre uma mina terrestre. Em outro ataque, em Ramadi, a 100 km ao oeste de Bagdá, mais um comboio foi atingido, matando um soldado e ferindo mais seis. A cidade de Mossul foi o local onde os filhos do ex-presidente Saddam Hussein foram mortos, nesta terça-feira, após um confronto de seis horas com as tropas norte-americanas.