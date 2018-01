Ataques matam 17 em Basra, diz Al Jazira Dezessete pessoas, 15 de uma mesma família, morreram hoje e cinco ficaram feridas após os bombardeios das forças da coliazão ao centro de Basra, segunda maior cidade do Iraque, segundo a Al jazira. As vítimas foram sepultadas hoje mesmo, em uma cerimônia em que participou uma grande quantidade de pessoas. Tanque e outros veículos britânicos atacaram a cidade neste sábado com bombardeios pelo norte e pelo oeste. Veja o especial :