Ataques matam 2 civis e ferem 7 ucranianos no Iraque Uma delegacia de polícia foi atacada a tiros hoje em Mosul, no norte do Iraque. O atentado deixou dois civis mortos. Em Tikrit e Kirkuk postos americanos também foram atacados. Segundo a polícia, os soldados responderam ao ataque. Em Zuwayran, sul de Bagdá, sete soldados ucranianos ficaram feridos quando uma patrulha caiu em uma emboscada, na noite de ontem. No total, 14 soldados estavam em dois carros blindados e foram atacados por iraquianos escondidos em edifícios. Desde setembro, a Ucrânia mantém suas forças no Iraque, com cerca de 1600 soldados, sob a coordenação da Polônia.