Ataques matam 25 rebeldes no Paquistão, dizem oficiais Centenas de famílias fugiram de áreas tribais paquistanesas perto da fronteira com o Afeganistão, onde a força área tem atacado insurgentes do Taleban e seus esconderijos há mais de uma semana, disseram oficiais militares e de inteligência nesta terça-feira. De acordo com os funcionários do governo, o último ataque, promovido nesta terça-feira, com tiros a partir de jatos e helicópteros, matou cerca de 25 insurgentes. Os funcionários do governo falaram em condição de anonimato pois não estavam autorizados a falar com a mídia.