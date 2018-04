Ataques matam 34 militantes taleban Uma nova ofensiva das forças paquistanesas deixou ontem pelo menos 27 rebeldes mortos nas cidades de Salarzai e Charmang, no oeste do Paquistão. Em outro ataque, milícias locais mataram pelo menos 7 taleban na região do Dir. Há cinco meses o governo havia declarado vitória contra o Taleban no Dir e no Vale do Swat.