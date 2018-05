Ataques matam 6 no Iraque, dizem fontes

Além disso, bombas mataram dois civis em carros e feriram outro em Kirkuk, uma província no norte do país, disseram policiais. No oeste de Kirkuk, a polícia encontrou o corpo do líder de uma milícia contrária à Al-Qaeda, que havia sido sequestrado há uma semana. Não se sabe quando ele morreu.

A violência diminuiu no Iraque em comparação com o pico de 2006 e 2007, mas os ataques com bombas, tiroteios e sequestros seguem como rotina. O enviado das Nações Unidas para o Iraque, Ad Melkert, disse neste mês que os incidentes violentos ainda ocorrem a uma média de 25 por dia, mas reconhece que o número é "muito menor do que costumava ser". As informações são da Dow Jones.