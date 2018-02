Ataques matam dez de forças de segurança no Iraque

No primeiro caso, soldados da inteligência do Exército foram atacados no ex-reduto rebelde de Ramadi, perto do principal campo de protesto sunita a oeste de Bagdá. Os pistoleiros pararam o veículo que carregavam os soldados e iniciaram um tiroteio, que deixou cinco soldados mortos e dois dos agressores feridos, segundo a polícia iraquiana.

Também hoje, cinco guardas foram mortos por homens armados em um posto de vigilância próximo à cidade de Tikrit, a 130 quilômetros ao norte de Bagdá. As informações são da Associated Press.