Ataques matam dois soldados da Otan no Afeganistão

A violência no sul afegão aumentou nos últimos meses, à medida que as forças afegãs e da Otan tentam controlar o enclave do Taleban de Kandahar. Este foi o ano com mais baixas para as forças internacionais na guerra de nove anos no Afeganistão. Pelo menos 46 membros das forças da Otan morreram este mês e mais de 2 mil morreram desde a invasão de 2001, comandada pelos Estados Unidos.

Também foram divulgadas informações sobre dois comandantes do Taleban mortos em incidentes separados. Ontem, um ataque da Otan matou um líder do grupo no distrito de Nad Ali, na província de Helmand, sul do país. As forças da Otan mataram ainda um comandante do Taleban no domingo, no vale do Rio Pech, na província de Kunar, perto da fronteira com o Paquistão, informou a Otan em comunicado.