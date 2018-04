Ataques matam pelo menos 10 soldados

Duas explosões mataram pelo menos três soldados estrangeiros e três afegãos ontem, na cidade de Kandahar, no sul do Afeganistão. Pouco depois, quatro soldados alemães foram mortos durante combates no norte do país.

As forças da Otan estão conduzindo nas últimas semanas uma grande operação contra o Taleban no sul do Afeganistão, um reduto tradicional da milícia. Mas os atentados têm ocorrido mesmo em áreas até então consideradas sob controle pelas tropas da Otan. A maior explosão ocorreu em Kandahar no fim da tarde, quando um carro-bomba foi lançado contra uma barreira de segurança em um complexo compartilhado por várias empresas. Dezesseis pessoas também ficaram feridas nos atentados.